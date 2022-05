Bucci, tra il fare e il mare. Ritratto del sindaco (ricandidato) di Genova

In principio fu la barca: quella che mai è stata ritirata da Marco Bucci, sindaco di Genova e ricandidato sindaco di Genova per il centrodestra ma con l’appoggio di Italia Viva, uomo dal profilo civico che rivendica il suo essere assolutamente civico. La barca era lì, pronta, in cantiere, e Bucci l’aveva immaginata nei dettagli, quando, da poco tornato in Italia dopo vent’anni negli Stati Uniti, a monte del 2017, anno della sua elezione, pensava di avviarsi verso una pensione attiva e sportiva, e aveva quindi ordinato un piccolo veliero progettato nei particolari, vista la sua passione per il mare, non meno intensa di quella per la montagna. E qui sta la prima dicotomia che in realtà dicotomia non è: Bucci, manager nel settore chimico-industriale, dice un amico, “affronta le onde come fossero neve e la neve come fossero onde”.

