Genova per noi

Il nuovo ponte di Genova è un orgoglio tutto italiano. E’ l’industriosa Genova, è la Liguria che non si arrende, è il nord operoso e infaticabile, è l’Italia di cui essere davvero fieri e orgogliosi.

A Genova è stato fatto un miracolo. L’impresa Italia ha stupito il mondo, dimostrando che siamo certamente un paese di santi (appunto), poeti e navigatori, ma soprattutto di gente geniale e concreta, che rialza la testa con coraggio e quando vuole sa mettere da parte divisioni e rivalità ed è capace di fare cose che voi umani non potreste immaginarvi.

Mi tornano alla mente le parole di una grande interprete dell’orgoglio italiano, Oriana Fallaci, e della sua rabbia contro chi (in Europa e non solo) ci considera poco più che un terreno di conquista: “E’ un’Italia che nonostante tutto esiste. Zittita, ridicolizzata, sbeffeggiata, diffamata, insultata, ma esiste. Quindi guai a chi me la tocca. Guai a chi me la invade, guai a chi me la ruba”.

E guai a non mettere a frutto il “modello Genova”, aggiungo io. Che significa semplificare la burocrazia, accelerare i procedimenti autorizzativi, individuare un Rup (Responsabile unico del progetto) davvero unico e responsabile, come è stato l’ottimo sindaco di Genova, Marco Bucci.

"Da un mese chiedevo risposte al governo. Ma il ponte lo riconsegno ai genovesi". Parla Bucci Il sindaco di Genova, commissario straordinario, si sottrae dalla gazzarra politica: "Questo non è un concorso di bellezza. Io ho preso un impegno e lo porterò a termine"

Ecco, il ponte San Giorgio dimostra che in Italia c’è un grande spazio per una Politica con la P maiuscola, in grado di risolvere i problemi con rapidità e di fare a meno delle rabbiose risse quotidiane. Coraggio, ripartire da Genova ci renderà orgogliosi. Stay tuned.