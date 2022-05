Conte e lo scostamento dalla realtà. Draghi indica la via

Si sono attaccati all’inceneritore – un inceneritore che ancora non esiste, né si sa come sarà – perché l’altro randello propagandistico che s’apprestavano a brandire gli si era nel frattempo afflosciato tra le mani. “Scostamento, scostamento”: questo era il grido di battaglia di primavera lanciato da Giuseppe Conte. “Lo chiediamo da settimane, e riteniamo che ora non sia più rinviabile”, dichiarava l’ex premier a metà aprile. “Senza uno scostamento, ci dovremmo accontentare di interventi tampone”, insisteva poi nel corso di una riunione col comitato economico del M5s. E la parola doveva garbargli così tanto, così piacevole doveva sembrargli il suono, che a un certo punto era diventata una rivendicazione continua: “Scostamento”. Per cosa, nel dettaglio? “Scostamento”. Di che portata? “Scostamento”. Un po’ come il Peppiniello di “Miseria e nobiltà” che rispondeva sempre e solo “Vincenzo m’è padre a me”.



