Figliuolo (troppo) prodigo

Lunedì scorso, mentre il presidente russo Vladimir Putin annunciava il riconoscimento delle repubbliche separatiste del Donbas, il generale Francesco Paolo Figliuolo era a Firenze, in visita all’ospedale pediatrico Meyer in qualità di commissario straordinario all’emergenza pandemica. Se da una parte si trattava di una visita del tutto consona al suo ruolo di coordinatore della risposta nazionale al Covid-19, lo era forse molto meno alla luce dell’altra fondamentale carica attualmente ricoperta dal generale, quella di comandante del Comando operativo di vertice interforze (Covi). Dallo scorso 19 gennaio il generale non si occupa più in via esclusiva degli aspetti logistici nella distribuzione dei vaccini, ma anche del coordinamento e della pianificazione delle operazioni militari, oltre che delle esercitazioni interforze nazionali e multinazionali. Un compito di prestigio – perché strettamente connesso a quello del capo di stato maggiore – reso ancora più gravoso dall’attuale situazione internazionale, in cui anche l’Italia è coinvolta direttamente in qualità di paese Nato operativo in Romania, Lettonia e nel Mediterraneo orientale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE