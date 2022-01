Viaggio tra le pazzie della corsa quirinalizia

A poco meno di due settimane dalle votazioni per eleggere il prossimo capo dello stato, la politica italiana si trova di fronte a moltissime incertezze e a pochissime certezze. Orientarsi non è semplice ma alcune evidenze esistono e arrivati a questo punto del viaggio vale la pena provare a mettere insieme i puntini. Il primo puntino, ovviamente, è quello che riguarda Mario Draghi. Non ci sono dubbi sul fatto che il presidente del Consiglio si sia candidato al Quirinale (se non fosse così, avrebbe già detto da tempo di non essere interessato) ma non ci sono dubbi nemmeno sul fatto che la partita di Draghi si sia terribilmente complicata. Un po’ perché a Draghi mancano i kingmaker (Enrico Letta vorrebbe Draghi al Quirinale, ma con il 12 per cento dei grandi elettori a sua disposizione può fare poco, mentre Giuseppe Conte, che guida il gruppo parlamentare più rilevante tra i grandi elettori, su Draghi oscilla, nel tentativo di tenersi aperta qualsiasi soluzione). Un po’ perché chi potrebbe essere un suo kingmaker, ovvero Silvio Berlusconi, al momento ha scelto alla grande di giocare per sé. E qui arriviamo all’altra certezza che riguarda naturalmente il Cav.

