Parla Armando Spataro: "Inaccettabile che un giudice sia anche politico. I partiti non dovrebbero candidarli"

Roma. Armando Spataro, da ex, ha mai desiderato una candidatura? L’ha cercata? Le è mai stata offerta? “Non l’ho mai desiderata, non l’ho cercata, non mi è mai stata offerta”. Se le fosse stata offerta quale sarebbe stata la sua risposta? “Avrei ringraziato e risposto di no”. Per quale ragione? “Perché è un altro mestiere, una funzione alta ma non è la mia”. La sua è stata quella di ex procuratore della Repubblica a Torino, sostituto e aggiunto a Milano, ed è stato membro del Csm, l’organo che in questi giorni ha “dovuto” autorizzare il ritorno in magistratura di Catello Maresca, giudice a Campobasso e nello stesso tempo consigliere comunale a Napoli, dopo essere anche stato candidato sindaco. E’ un fenomeno che per la ministra Cartabia “non deve mai più ripetersi”. Lei perché si sarebbe sentito fuori posto? “Perché l’immagine di indipendenza e autonomia, sarebbe stata compromessa. E’ un vulnus sufficiente. Trovo infatti inaccettabile la possibilità di esercizio contemporaneo delle due funzioni che, peraltro, qualsiasi magistrato, in tale situazione, non potrebbe mai svolgere efficacemente”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE