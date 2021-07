"Caro Letta, è il momento di trovare una linea comune per salvare il ddl Zan". Parla Marcucci

Nega come può, ma il sorriso sotto i baffi s'intravede lo stesso. Perché Andrea Marcucci, giura, non ama dire che "io lo avevo detto", però in effetti sulla necessità di intavolare una trattativa per evitare le barricate sul ddl Zan aveva parlato in tempi non sospetti. "Ma era solo una constatazione di buonsenso che oggi anche il mio collega Alessandro Alfieri rilancia", dice il senatore del Pd, ex capogruppo e grande indiziato, nei pettegolezzi di Palazzo, come organizzatore di imboscate e sabotaggi per affossare la legge contro l'omofobia nel Vietnam dei voti segreti che da metà settimana prossima potrebbe scatenarsi nell'Aula di Palazzo Madama. "È esattamente il contrario. Io voglio l’approvazione di una legge importante per i diritti e la tutela di una fascia di cittadini italiani, non voglio affrontare rischi di tornare indietro con una bocciatura che sarebbe pesante per tutti. Io vedo un pericolo in prospettiva e cerco di attrezzarmi".

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni