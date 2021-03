Aprile di rigore, ma con uno sprazzo di giallo. Draghi offre la pace alle regioni

Nel decreto che andrà in Cdm mercoledì, e su cui lavora Garofoli, si cerca una soluzione per tornare all'automatismo dei colori a fine mese. "Ma dipende dai dati", dicono a Palazzo Chigi. Speranza predica prudenza, Salvini prova a festeggiare

A fidarsi di quel che Mariastella Gelmini ha spiegato ai suoi deputati lombardi, si tratterebbe più che altro di un gioco delle parti. “Perché i governatori sanno - è il ragionamento della ministra che al dialogo con le regioni sovrintende - che questo governo, a differenza del precedente, s’è assunto sin dall’inizio la responsabilità di disporre le chiusure perché i dati sui contagi lo esigevano”. E dunque, esentati dall’onore della scelta, la parte in commedia che è più comodo recitare, specie per i presidenti di regione di centrodestra, è quello di contestare la scelta. E però, siccome anche dalla forma passa la sostanza di un rapporto sempre più conflittuale tra Roma e il resto del paese, Mario Draghi ci ha tenuto subito, aprendo il vertice coi governatori, a ridimensionare la portata delle critiche che, nell’Aula del Senato, la scorsa settimana ha rivolto alle regioni. “Dobbiamo anzi remare tutti dalla stessa parte, perché il comune impegno è di assicurare non solo la sicurezza e la salute ma anche la ripresa dell’attività economica”.