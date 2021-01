"Nessun veto su Conte, ma una discontinuità reale". Così Renzi si prepara a salire al Quirinale

L'assalto all'arma bianca non ci sarà. "Non andremo a mettere un veto su Giuseppe Conte, ma a rivendicare le nostre ragioni e a chiedere delle garanzie". Ha parlato al plurale, ieri sera, Matteo Renzi, forse per rappresentare la volontà dei suoi parlamentari collegati con lui in videoconferenza. Ché se fosse per lui, se dovesse decidere sulla base dell'umore del momento, l'azzardo lo porterebbe fino in fondo. E però non sarà oggi, durante il suo colloquio con Sergio Mattarella al Quirinale, che l'ex premier sancirà la sua sentenza di morte sul presidente del Consiglio attuale.

