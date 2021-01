Renzi confida nell'asse trasversale per fermare la corsa alle urne di Conte: "Ci sono margini per sostituirlo"

Il delitto da evitare coincide con quello da compiere. “Il delitto sarebbe non provarci, perché i margini per sostituirlo ci sono”, dice Matteo Renzi. Si riferisce a Giuseppe Conte, l’ombra che incombe in tutte le conversazioni che il senatore di Scandicci scambia con chi lo interroga sulle sue intenzioni. Ma queste sono le battute, le risposte a bruciapelo. Quella che conta, invece, il leader di Italia viva dovrà darla oggi a Sergio Mattarella. E sarà più ponderata, volta a ribadire che veti su singole persone non ce ne sono, ma la gravità dei problemi impone a tutti “la responsabilità del coraggio, non della sopravvivenza”.

