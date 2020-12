Il "Ciao" di Renzi per salutare Conte, sperando nell'asse col Pd

Sbatte i pugni sul tavolo, Matteo Renzi. Per far arrivare forse le vibrazioni anche a Palazzo Chigi: “Rimaniamo attaccati ai contenuti, non abbiamo paura di niente, non siamo attaccati alle poltrone, ma alle idee. Non è lesa maestà, seppur con una campagna di vaccinazione in corso, parlare di come progetteremo il futuro dell’Italia”. Il leader di Italia viva organizza una conferenza stampa per smontare, pezzo per pezzo, il Recovery plan di Giuseppe Conte (“E’ senza anima”, "E' un elenco raffazzonato"), e visto che c’è torna a insistere sulla delega ai Servizi. E per non farsi mancare nulla ribadisce che è pronto a uscire dal governo. Renzi parla di Mes e Tav e dunque di merito. Cerca alleati per circondare Conte.

Pubblicità

Pubblicità