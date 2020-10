Così a Salvini esplode tra le mani il gruppo della Lega a Bruxelles

Addii, fronde e litigi. I Veneti insorgono: "Così non contiamo niente, vogliamo cambiare il capogruppo". E il capogruppo in carica, Campomenosi, rimette il mandato. Martedì tutti convocati a Roma: e forse sarà l'occasione per tracciare la via (lunga e accidentata) verso il Ppe