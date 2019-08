Governo o elezioni? Il punto sulla crisi dopo le consultazioni del Quirinale

Sono terminate le consultazioni del presidente delle Repubblica. È stata la giornata delle delegazioni delle principali forze politiche e tutte, a loro modo, hanno cercato di spostare gli equilibri della propria parte. Silvio Berlusconi e Forza Italia, ad esempio, si sono espressi a favore di un governo di centrodestra (ma i numeri di Camera e Senato rendono impossibile raggiungere una maggioranza parlamentare in grado di sostenerlo) o il ritorno alle urne. Resta da capire se il Cav vorrà seguire i consigli di Gianni Letta che, a quanto risulta al Foglio, avrebbe indicato una linea riassumibile più o meno così: niente fiducia a un esecutivo giallorosso ma, se Pd e M5s non si accordano, via libera ad un governo istituzionale guidato da una figura tecnica.

Il Pd, con Nicola Zingaretti, ha ribadito la necessità di provare a costruire una nuova maggioranza sulla base dei cinque punti approvati dalla direzione del partito. Subito dopo, però, sono cominciate a circolare indiscrezioni secondo le quali il segretario avrebbe indicato a Sergio Mattarella tre punti ulteriori, irrinunciabili e ben più divisivi di quelli indicati ieri (abolizione dei due decreti sicurezza; accordo sulle misure che dovranno essere inserite nella manovra economica; no al taglio dei parlamentari). Indiscrezioni che hanno scatenato la rabbia della minoranza renziana che ha accusato il segretario, e con lui Paolo Gentiloni, di voler far saltare la possibile intesa con il M5s.

Matteo Salvini, pur rilanciando l'ipotesi di elezioni anticipate, ha cercato di convincere il M5s a far ripartire il governo gialloverde: “Se qualcuno mi dice ragioniamo perché i 'no' diventano 'sì', miglioriamo la squadra, diamoci un obiettivo, facciamo qualcosa 'non contro' ma 'per', io l’ho sempre detto, sono una persona concreta, non porto rancore guardo avanti, non indietro”.

Ma Luigi Di Maio non sembra disposto a fare passi indietro. Il leader del M5s, al termine del colloquio con il Capo dello Stato, ha detto che “sono in corso delle interlocuzioni per costituire una maggioranza solida”. E ha elencato dieci punti che dovrebbero costituire la base di questa nuova intesa: taglio del numero dei parlamentari entro la fine della legislatura; una manovra equa che preveda il blocco dell’aumento dell’Iva, il salario minimo orario, il taglio del cuneo fiscale, la sburocratizzazione, misure per le famiglie con aiuti per la natalità, la disabilità, la casa; un Green new deal; una legge sul conflitto di interessi e una riforma della Rai sul modello Bbc; il dimezzamento dei tempi della giustizia e la riforma del Csm; l’approvazione della riforma dell’autonomia differenziale e della riforma degli enti locali; misure della legalità, con il carcere per i grandi evasori, una maggiore tracciabilità dei flussi finanziari, il contrasto dell’immigrazione clandestina; un piano di investimenti per il Sud, anche attraverso una Banca pubblica per gli investimenti; la riforma del sistema bancario, con la separazione fra banche di investimento e banche commerciali; la tutela dei beni comuni: la scuola pubblica, l’acqua pubblica, la sanità pubblica, le infrastrutture (con la revisione delle concessioni autostradali), la cittadinanza digitale.

Alle 20 il presidente Mattarella parlerà ai giornalisti. Anche dalle sue parole di capirà se l'Italia si sta avviando verso nuove elezioni o verso la nascita di un nuovo governo.

