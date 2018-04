Roma. “Non siamo in una guerra commerciale con la Cina”, ha tuittato ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, “Questa guerra è stata persa molti anni fa a causa dei pazzi, o incompetenti, che hanno rappresentato gli Stati Uniti. Ora abbiamo un deficit commerciale di 500 miliardi di dollari l’anno, con altri 300 miliardi di dollari per furto di proprietà intellettuale. Non possiamo lasciare che questo continui!”. America e Cina non saranno ancora nel pieno di una guerra commerciale,...

