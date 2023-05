Studenti, successo e merito. Chiacchiere a Piacenza con Giorgio Armani

A poco a poco, gli ospiti prendono posto nei palchi del Teatro Municipale. In platea, dove sta per diventare dottore honoris causa in global management, Giorgio Armani vuole che si accomodino gli studenti. E’ a loro, e anche un po’ a tutti noi che ci ammazziamo di fatica dietro all’ennesimo inutile aperitivo, che si rivolge quando dice che non bisogna perdere di vista quello che conta nella vita, e che sono le persone, gli affetti, e che per avere successo nel lavoro bisogna affinare la capacità di rinunciare, di dire di no, di selezionare, di scegliere, di non voler fare tutto ed esserci sempre.

