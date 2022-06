La rete per l'Ucraina non va in vacanza (i bambini un po' sì)

"Non ho mai visto tanti bambini con lo sguardo spento”. In tutto il bailamme del #siamotuttiucraini con pullman che per settimane hanno fatto la spola fra Milano e i confini della Polonia per andare a prendere i profughi – che poi, davanti alla burocrazia complicata delle questure o con la speranza di ritrovare un pezzo del proprio passato, in tanti sono tornati indietro – non sono molte le reti solidali di volontariato che hanno tenuto dritta la barra della solidarietà. Soprattutto quelle spontanee, nate dall’urgenza emotiva e dall’angoscia di avere la guerra dietro l’uscio di casa. Non è un caso che anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 25 aprile abbia ammonito chi “sembra dimenticare e manifesta disinteresse per le sorti e la libertà delle persone, accantonando valori comuni su cui si era faticosamente costruita, negli ultimi decenni, la convivenza pacifica tra i popoli”. Nei rituali estivi in città si parla molto del ritorno del Covid, di vacanze, del caro bollette, un po’ (poco) di politica o anche solo di varie amenità. Dei profughi dell’Ucraina, quasi niente. Comprensibile, per carità. Anche la guerra nell’orbita europea può creare assuefazione. Ma non per tutti, per fortuna.

