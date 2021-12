Quarto Oggiaro story. Come rinasce (con Gi Group e comune) il lavoro per i giovani

Non è più la frontiera, Quarto Oggiaro. Quartiere noto, negli anni Settanta del secolo scorso per lo spaccio e le case popolari occupate, preludio per tragiche avventure “antagoniste”. Di quella Quarto Oggiaro è rimasta un po’ di letteratura nostalgica, e un po’ di problemi che hanno cambiato prospettiva. Proprio là in fondo – dove Antonio Iosa (Dc da sempre), animatore instancabile del circolo Perini, prese due proiettili nelle gambe, sparati dalle “sedicenti” Brigate rosse – a pochi passi dal gasometro della Bovisa, dietro la Comasina, oggi il quartiere sta cambiando pelle. Il comune di Milano l’ha iscritto d’ufficio tra le periferie da salvare. Palazzo Marino sta pensando anche di portare nel centro sociale di via Aldini una delle Case di comunità della nuova riforma sanitaria. Ma le novità più importanti riguardano i giovani, troppo spesso ostaggio del malaffare che, ancora oggi, si nasconde in fondo a via Amoretti.

