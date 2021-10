Da Filarmonica a Fondazione Prada, Milano s'intesta la musica 

Per la seconda volta Riccardo Muti dirigerà l'orchestra del Teatro alla Scala in un'occasione simbolica per la città: la prima di debutto dopo la riapertura. Ma l'attenzione di Milano per l'educazione musicale cresce e trova nuove occasioni per esprimersi

Per la seconda volta in un anno, il Fato porta Riccardo Muti a dirigere a Milano in una data altamente simbolica per il Teatro alla Scala. La prima fu l’11 maggio, anniversario della “grande riapertura” dopo la Seconda guerra mondiale e nell’anticamera, al termine del concerto, ingaggiò con il direttore musicale residente Riccardo Chailly l’alterco che si sa e di cui tutto il mondo musicale parlò per settimane. La prossima sarà il 7 dicembre, il dì della “Prima”. Nella stessa data, con inizio il 4 dicembre e due concerti finali il 14 e il 15, Muti sarà alla Fondazione Prada per la settima edizione della sua Italian Opera Academy, la scuola itinerante per giovani direttori di orchestra e maestri collaboratori, con lezioni e prove aperte. “Macbeth” al Piermarini, “Nabucco” alla Fondazione Prada, ma questa volta sarebbe davvero grottesco immaginare un piano, usiamo pure il verbo orchestrato, da Muti, per mettere in competizione le due istituzioni.