Questo è Meet, cultura per far crescere la sinergia reale-virtuale

"Le macchine ci dominano solo se ne siamo inconsapevoli utilizzatori", dicono i promotori dell'iniziativa. Così Meet, di nome e di fatto, fa incontrare arte e imprese per conoscere strumenti innovativi

Maria Grazia Mattei è founder e presidente di Meet digital culture center, centro internazionale di cultura digitale realizzato con Fondazione Cariplo a Milano dove ha trovato casa Meet the media guru, format “con cui per 15 anni abbiamo portato qui il mondo digitale di guru e media artist”. Lei lo definisce “un piccolo faro” che durante la pandemia ha continuato a progettare: “Siamo attivi on e offline. Aspettando i visitatori, abbiamo lavorato a progetti europei su partecipazione, digital & media literacy, uso della Rete, AI e creatività”.