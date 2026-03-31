I pm di Milano indagano sulla vendita di San Siro

La magistratura milanese ha cominciato a indagare sulla vendita dello stadio di San Siro . L'inchiesta, coordinata dai pm Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi e affidata ai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano, ipotizza la turbativa d'asta e la rivelazione del segreto di ufficio: reati contestati a nove indagati . Fra questi, oltre agli ex assessori comunali Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris, c'è anche Simona Collarini, ex responsabile del settore Rigenerazione urbana del Comune ed allora responsabile unico del procedimento sullo stadio, e Fabrizio Grena e Marta Spaini, rispettivamente consulenti di Inter e Milan. Tra gli indagati ci sono anche Mark Van Huukslot, già manager del club nerazzurro, Giuseppe Bonomi, presidente di Sport Life City (controllata del Milan) e Alessandro Antonello, ex ceo corporate Inter.

Il fronte giudiziario sullo stadio è stato aperto in seguito a una serie di esposti arrivati in procura, tra cui quello firmato dall'ex vicesindaco Luigi Corbani e dal promoter musicale Claudio Trotta, tra i fondatori del comitato Sì Meazza. L'ipotesi da verificare è che la vendita del Meazza alle due squadre, per cui il Comune ha incassato 197 milioni di euro, sia stata un'operazione che possa aver favorito gli interessi privati a scapito dell'interesse pubblico. Il sospetto è che sia stata "usata" la legge sugli stadi per sostenere il progetto di urbanizzazione dell'area e favorendo quindi determinate società costruttrici. Secondo le imputazioni della procura, ci sarebbero stati "accordi informali e collusioni" tra i nove indagati dell'inchiesta milanese per "turbare", ossia pilotare, tra il 2019 e il 2025, il "procedimento amministrativo diretto alla alienazione/valorizzazione della Grande funzione urbana (Gfu) 'San Siro'" e, in particolare, anche la "determinazione del contenuto dell'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse relative" allo stadio Meazza e alle aree limitrofe, "adottato in data 24.3.2025".