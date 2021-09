Il goffo Travaglio sulla Trattativa

Per anni ha offeso il prof. Fiandaca, ora il Fatto ammette che aveva ragione lui

Giovanni Fiandaca è uno dei più importanti giuristi italiani, un’autorità nel diritto penale. Questa era la considerazione generale fino a quando Marco Travaglio non ha incrociato i suoi scritti. Nel lontano 2013, l’insigne giurista scrisse un lungo saggio pubblicato dal Foglio con il titolo “Il processo sulla Trattativa è una boiata pazzesca”, che smontava dal punto di vista logico-giuridico il teorema della procura di Palermo. Da quel momento in poi, per la grave colpa di aver contestato le teorie di Ingroia e compagnia cantante, il prof. Fiandaca è stato definito da Travaglio un “docente di chiara fame e fiero giustificazionista della trattativa”; uno che dovrebbe tornare a studiare “visti gli svarioni che lardellano il suo libercolo”; “un orecchiante molto sopravvalutato e disinformato”.