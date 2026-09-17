Il voto dei russi per una Duma senza opposizione è anche un test per Russia Unita

Tra queste figurano sia Rodina, il partito ultranazionalista retto da un parlamentare di Ldpr, sia Novyye Lyudi (gente nuova), un partito di ispirazione centrista, nato prima delle elezioni del 2021 per attrarre il voto giovane e moderato. Non è un caso che il suo leader, Vladislav Davankov, attuale vicepresidente della Duma, sia cresciuto alla scuola dei governatori, un percorso di formazione di élite supervisionato dal Cremlino per formare la futura classe dirigente. A non partecipare a queste elezioni parlamentari, per la prima volta dal 1993, è, invece, Yabloko, il partito liberaldemocratico fondato tra gli altri da Grigory Yavlinsky.Anche nella parte uninominale, i candidati di Yabloko sono stati per la gran parte rimossi dai tribunali, adducendo fantasiose giustificazioni.

Il voto, sia pur manipolato, è un test importante per verificare la popolarità di Russia Unita rispetto al resto dell’opposizione sistemica e accertare quali siano le dinamiche prevalenti all’interno delle élite, sempre più sotto scacco dei servizi di sicurezza. Anche a seconda di quali saranno i risultati e di come saranno presentati, è lecito attendersi nuove azioni collegate all’“operazione militare speciale” in Ucraina. I più ipotizzano una nuova mobilitazione. I realisti, invece, osservano che la mobilitazione del settembre 2022 non è mai stata dichiarata conclusa e potrebbe tornare a seguire ritmi più serrati a livello decentrato. Quello che è certo è che la nuova Duma resterà compatta “per la Vittoria”.