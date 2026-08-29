Quanto pesa il pesce nei negoziati europei. Il referendum in Islanda

Bruxelles . La commissaria all’Allargamento, Marta Kos, nel suo ufficio ha appeso un grande tabellone, dove si intersecano i paesi candidati all’adesione all’Unione europea e i capitoli negoziali che è necessario aprire e chiudere per poter effettivamente entrare. Oltre a Ucraina, Moldavia e paesi dei Balcani occidentali, una delle colonne è riservata all’ Islanda , che oggi andrà al voto in un referendum per decidere se riprendere i negoziati di adesione con l’Ue .

Durante i negoziati sull’ultimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, l’Alto rappresentante, Kaja Kallas, si era detta sorpresa del fatto che “il pesce abbia una tale importanza geopolitica”. Germania e Portogallo avevano appena messo il veto al divieto di importazione di pollok di Alaska e merluzzo russi per non mettere a rischio la produzione tedesca di bastoncini di pesce e il piatto nazionale portoghese “bacalahu”. I negoziati Brexit hanno rischiato di fallire sulla pesca, con Boris Johnson che minacciava di inviare la Royal Navy a bloccare la Manica di fronte a Emmanuel Macron che esigeva di mantenere l’accesso ai pescatori francesi alle ricche acque britanniche. I ministri e i funzionari trascorrono ancora intere nottate a Bruxelles per negoziare le quote di pesca di ciascun paese. Con l’Islanda, la Commissione ha inviato segnali di distensione, lasciando intendere di essere pronta a fare delle concessioni sulla Politica comune della pesca. Ma la promessa di un’eccezione in nome della geopolitica del pesce oggi rischia di non bastare.