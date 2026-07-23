In Russia va in fumo l'e-commerce

Mykolaïv, dalla nostra inviata. C'è chi osserva il fuoco durante un bombardamento e chi lo ignora, fingendo che nello spettro delle abitudini umane possa entrare tutto, anche il boato, anche il fumo, anche l'idea che il capo del tuo paese abbia iniziato una guerra lunghissima contro un paese confinante che dopo l'attacco subìto si è ormai trasformato in una potenza militare. Questa settimana, Kyiv ha colpito tre volte gli impianti di Wildberries, la più celebre compagnia di e-commerce del paese, l'Amazon di Mosca. Prima i droni ucraini hanno preso di mira il più grande impianto del servizio, a Elektrostal, nella regione di Mosca, poi hanno colpito due magazzini, uno nella regione di Krasnodar l'altro di Stavropol. . C'è chi osserva il fuoco durante un bombardamento e chi lo ignora, fingendo che nello spettro delle abitudini umane possa entrare tutto, anche il boato, anche il fumo, anche l'idea che il capo del tuo paese abbia iniziato una guerra lunghissima contro un paese confinante che dopo l'attacco subìto si è ormai trasformato in una potenza militare. Quando l'Ucraina manda i suoi droni contro la Russia , puntando con precisione tutto ciò che esplodendo può rallentare i piani di guerra di Mosca e velocizzare l'arrivo a un accordo, escono foto di russi che guardano l'obiettivo colpito e di russi che invece ignorano, camminano con la distruzione alle spalle.. Prima i droni ucraini hanno preso di mira il più grande impianto del servizio, a Elektrostal, nella regione di Mosca, poi hanno colpito due magazzini, uno nella regione di Krasnodar l'altro di Stavropol.

Il primo attacco ha causato otto vittime, alcuni russi hanno guardato, altri hanno voltato le spalle, molti si sono lamentati della gestione della sicurezza da parte di Wildberries che, oltre a essere parte irrinunciabile della vita russa, è anche il più grande datore di lavoro del paese. L'Ucraina vuole paralizzare la Russia, dopo aver colpito i depositi di carburante, cerca di bloccare la più grande piattaforma che muove l'economia del paese, a cui si appoggiano cittadini e anche tanti imprenditori e forse non lo avrebbe mai fatto se Mosca non avesse scelto, nelle scorse settimane, di colpire i magazzini di Nova Poshta, le poste private dell'Ucraina. I russi hanno colpito il servizio ucraino accusandolo di smerciare materiale bellico, gli ucraini hanno detto che Wildberries non è soltanto una piattaforma di e-commerce. Il monito non cambia, l'Ucraina che è sopravvissuta all'inverno e al gelo, l'Ucraina che rivoluziona la guerra, ha ormai lanciato la sua sfida a Mosca.

A ogni attacco ne corrisponderà un altro: una vendetta quanto più possibile simmetrica. La minaccia e la ferocia sono parte della guerra psicologica che accompagna i tentativi di Kyiv di costringere Mosca a un accordo e che, nonostante abbiano trovato un volto nell'ex ministro della Difesa Mykhailo Fedorov, sono ormai una caratteristica inseparabile dalla nuova fase dell'Ucraina in guerra.

Colpire Wildberries vuol dire anche colpire una storia, abbattere uno scandalo, oltre che mostrare che tutto in Russia è ormai parte della guerra, tutto è devoto al progetto del Cremlino dell'“operazione militare speciale” contro Kyiv: il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto che i magazzini di Wildberries venivano usati per spostare componenti per droni, la stessa accusa i russi la muovono a Nova Poshta. Ogni ganglio dell'economia del paese dipende dal Cremlino e Wildberries racconta anche una storia di incroci di potere, liti di famiglie potenti, coppie di affari e bande armate che sfuggono al Cremlino. È Tatyana Kim a guidare l'azienda, un'imprenditrice di origine coreana che gestiva la società assieme a suo marito Vladislav Bakalchuk, fino a quando non scelse, due anni fa, di fondere Wildberries con il gruppo pubblicitario Russ group. Tutti erano a favore dell'operazione, anche Vladimir Putin in persona, ma non lo era suo marito che si presentò alla sede centrale dell'azienda, a pochi passi dal Cremlino, con alcuni uomini armati che gli erano stati mandati dal leader ceceno Ramzan Kadyrov, non si sa quanto consapevole del sostegno di Putin all'operazione. Bakalchuk entrò nella sede con gli uomini armati che iniziarono a sparare uccidendo due uomini del personale della sicurezza: da allora alla guida di Wildberries, ovviamente, rimane la sola Tatyana, Vladislav fu arrestato.