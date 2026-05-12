Che azzardo Starmer, che parla di Europa per sopravvivere (anche) alla ribellione nel Labour

Hanno tutti torto e hanno tutti ragione nel Labour britannico, ed è per questo che la loro frustrazione nei confronti della sconfitta elettorale di giovedì scorso alle elezioni locali si riverbera scomposta sul governo di Keir Starmer. I laburisti hanno ragione quando dicono che perdere quasi 1.500 consiglieri è un segnale ineludibile di un partito di governo che non ha dato né risposte né rassicurazioni al paese, rintuzzando un voto di protesta che ha portato i nazionalisti di Reform Uk alla vittoria. Allo stesso modo i laburisti hanno torto quando pensano che sostituire il premier sia una soluzione, ancor più se non hanno nemmeno le idee chiare su chi possa essere il sostituto, quindi sulla proposta alternativa. E così il Labour ribolle di insofferenza, ha iniziato la conta per una sfida a Starmer – servono 81 parlamentari, ora sembra che i rivoltosi siano poco più di 50 – affidandosi alla regia di Catherine West (che era entrata in Parlamento nel 2015, aveva raggiunto un certo potere sotto l’ala di Jeremy Corbyn ma era stata demansionata nel 2017 perché aveva votato a favore di un emendamento che prevedeva la permanenza del Regno dentro il mercato europeo) che ha fatto il giro dei talk show del fine settimana e ieri ha rilasciato un comunicato in cui – dice – ha sbagliato una proposizione, gettando però il suo piano e i suoi improvvisati seguaci nel panico. West voleva cacciare Starmer già in questi giorni, ieri ha scritto che il processo di sostituzione deve essere concluso “a” settembre, levando un bel po’ di pressione sul premier: intendeva dire “entro” settembre, con un premier nuovo di pacca entro il primo del mese, ma ha scritto un’altra cosa. La pressione si è parzialmente allentata e l’errore ha mostrato i limiti di una rivolta che non soltanto non ha tempi certi, ma nemmeno un consenso sul possibile prossimo premier. I nomi sono tre: Angela Rayner, ex vicepremier licenziata, Andy Burnham, sindaco di Manchester bloccato nelle sue ambizioni parlamentari (si deve essere ai Comuni per ambire alla leadership del partito e del governo) dallo stesso Starmer, e Wes Streeting, ministro della Salute con più ambizione che idee. A giudicare dalle tante dichiarazioni di chi vorrebbe una sostituzione in corsa, Burnham è il candidato con il maggior consenso, ma la sua strada verso il vertice è la più lunga.