Zelensky va in Siria, ma per Sharaa non è uno sgarbo a Putin

Prima le tappe nel Golfo – in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar – poi quella in Turchia, quindi quella in Siria, preceduta da una telefonata al presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. Il corteggiamento di Volodymyr Zelensky al mondo arabo, culminato con il suo tour in medio oriente di queste settimane, non ha mancato di sollevare speculazioni sul perché, ancora una volta, Israele non fosse incluso fra le sue destinazioni. Semplicemente “non ho avuto alcun contatto con loro, né telefonico né a livello di esperti”, ha spiegato il presidente ucraino prima di partire. Si parla di nuovi dissapori, di aiuti che Kyiv giudica inadeguati da parte dello stato ebraico. Quel che è certo è che invece, domenica scorsa, Zelensky è atterrato a Damasco dove è stato accolto da una banda e un picchetto d’onore. Un cerimoniale che non è stato riservato a tutti i suoi ospiti dal presidente siriano Ahmed al Sharaa.

“Ma forse l’assenza di al Sharaa all’aeroporto al momento dell’arrivo di Zelensky non è del tutto casuale, forse era un messaggio per non irritare troppo i russi”. Cerimoniale a parte, per Wassim Nasr, esperto di jihadismo a France 24 e ricercatore del Soufan Centre, l’incontro di Damasco non significa in alcun modo che le relazioni fra la Siria e la Russia siano in crisi. “Entrambi hanno enorme bisogno l’uno dell’altro. Mosca è nel Consiglio di Sicurezza dell’Onu, che al Sharaa vuole tenere tutto dalla sua parte, e i russi in cambio chiedono l’avamposto delle basi militari di Latakia e soprattutto Tartus per preservare le proprie basi logistiche nel Mediterraneo e in Africa”. E non è un caso che al Sharaa sia l’unico leader di un paese extra asiatico che sia andato già due volte in visita a Mosca da Vladimir Putin.

D’altra parte, una delle prime visite ufficiali a Damasco dopo la caduta di Assad, il 30 dicembre del 2024, fu quella compiuta proprio dal ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha. Si celebrò così la sconfitta del regime baathista sodale di Vladimir Putin portando in dote da Kyiv alcuni carichi di grano per una popolazione siriana affamata dalla guerra. A distanza di un anno e mezzo, in questo suo primo viaggio ufficiale in Siria, Zelensky era accompagnato da Sybiha ma soprattutto dal ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, il principale sponsor di al Sharaa. Ormai non c’è manovra politica o incontro diplomatico del presidente siriano che non sia legato a doppio filo alla Turchia di Recep Tayyip Erdogan, che la settimana scorsa a sua volta ha accolto Zelensky a Istanbul siglando alcuni accordi di cooperazione. “Al Sharaa sfrutta il ruolo speciale del presidente turco come membro della Nato e mediatore privilegiato con la Russia, come è successo nel Mar Nero e con il battaglione Azov”, spiega Nasr. Domenica si è parlato di forniture di grano, ma soprattutto dei dossier di sicurezza e Difesa, in particolare di droni, della tecnologia bellica che l’Ucraina ha sviluppato in questi anni di guerra contro i russi e che oggi può mettere a disposizione delle Forze armate siriane.