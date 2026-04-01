La vera domanda su Sigonella

Esiste un livello procedurale ed esiste un livello politico. Sul primo, il governo italiano ha avuto buone ragioni. Sul secondo, l’Italia, insieme con l’Europa, continua a non muoversi in una direzione saggia. E’ legittimo diffidare di Trump, del suo stile, della sua tendenza a trattare gli alleati come comparse da informare all’ultimo minuto. Ma la diffidenza verso Trump non può diventare un alibi per evitare la domanda di fondo: l’Iran è o non è una minaccia strategica per l’occidente? E quando gli Stati Uniti decidono di colpire un attore che l’Europa da anni descrive come destabilizzante, pensiamo che stiano agendo contro i nostri interessi o anche a tutela dei nostri interessi? Qui sta l’ambiguità europea, e anche quella italiana. Si denuncia l’Iran, si temono i suoi effetti regionali, energetici e militari. Poi però, quando il confronto diventa concreto, ci si rifugia nel linguaggio notarile delle procedure. Le procedure contano, certo. Ma non possono diventare un modo elegante per evitare la sostanza. E la sostanza è questa: se davvero, come dicono Meloni e Crosetto, per autorizzare una missione del genere serve il Parlamento, la maggioranza avrebbe o no il coraggio di scegliere da che parte stare? Anche la neutralità, in certi casi, è una scelta.