"Ciò che è successo a Sigonella è perfettamente in linea con i trattati. Crosetto ha fatto benissimo", dice Camporini

Qualcuno ha citato quanto accadde nella base di Sigonella nel 1985, quando l'Italia si scontrò duramente con la Casa Bianca dopo la decisione dell'esecutivo di mandare militari italiani (Vam e Carabinieri) a circondare gli incursori statunitensi (Delta Force) che nella base avevano dirottato l'aereo con a bordo i terroristi dell'Achille Lauro. "La forma è esattamente la stessa e una base italiana, in territorio italiano, non può essere utilizzata per finalità che non siano condivise con il governo italiano o tramite il trattato nordatlantico". Questo episodio potrebbe danneggiare i rapporti tra Roma e Washington? "Se ci saranno ricadute alle relazioni bilaterali, la colpa ricadrà esclusivamente sugli Stati Uniti perché parliamo di una forzatura americana".