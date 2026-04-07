di Antonio Gurrado
Bandiera Bianca
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Non sapendo scrivere un sequel della nostra storia, ci limitiamo ai remake
Siamo persuasi che sotto la superficie dell’Italia odierna si celi una continuità coi lontani tempi d’oro. Ma in realtà i casi di Sigonella, Portobello e Canzonissima rivelano che l'Italia così come la conosciamo va in onda uguale da ottant'anni, siamo noi che viviamo solo di nostalgia e citazioni
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7 APR 26
Ultimo aggiornamento: 01:54 PM
Base militare Usa di Sigonella. Foto Ufficio stampa Nas Sigonella (Ansa)
Sigonella, Portobello, Canzonissima: tutti questi polisillabi difformi sono in realtà accomunati dalla doppia appartenenza al presente e al passato. Il diniego dell’utilizzo della base militare siciliana agli Stati Uniti ci ha fatti rituffare nel 1985 così come la serie HBO di Marco Bellocchio su Enzo Tortora ci ha riportati nel 1977 e la nuova trasmissione condotta da Milly Carlucci è un elegante tentativo, da parte della Rai, di far finta che siamo nel 1956 e che al governo ci sia Antonio Segni.
Si viene a creare in tal modo un’illusione ottica per cui gli italiani osservano la realtà attraverso degli occhiali a raggi X, simili a quelli che venivano pubblicizzati sulle riviste di quarant’anni fa e altrettanto truffaldini. Come allora illudevano gli ingenui che, indossandoli, avrebbero sbirciato sotto le vesti dei passanti, le innumerevoli operazioni nostalgia cui ora veniamo sottoposti servono a persuaderci che sotto la superficie dell’Italia odierna si celi una continuità coi lontani tempi d’oro, che le nuove idee migliori siano quelle vecchie e che tornare al passato costituisca un progresso.
La triste realtà è che, invece, fra qualche tempo l’Italia futura ci guarderà nello specchietto retrovisore e di cosa avrà nostalgia, se non della nostra nostalgia? Cosa potrà citare, se non le nostre citazioni? L’Italia così come la conosciamo va in onda da ottant’anni. Solo che, non sapendo cosa scrivere nel sequel, ci limitiamo ai remake.
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