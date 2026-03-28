La campagna trumpiana pro Putin continua con la delegazione russa in gita a Washington

Luna aveva fatto molte pressioni, è una paladina del dialogo, dei ponti, della pace – ogni volta che scrive della Russia sui social mette l’emoji della colomba bianca – e voleva organizzare questa visita a tutti i costi, ma il dipartimento di stato non solo doveva approvarla, ma anche aprire la procedura per sospendere le sanzioni, altrimenti l’ingresso negli Stati Uniti sarebbe stato impossibile. Lo ha fatto, assecondando ancora una volta gli istinti putiniani e antiucraini di Luna e di buona parte dell’Amministrazione Trump, e così eccoci qui, con i russi sanzionati che vanno in gita al Congresso americano, con l’investitura “personale” di Vladimir Putin, ha fatto sapere il Cremlino, mentre i russi a casa bombardano indefessi l’Ucraina e aiutano indefessi gli iraniani a individuare gli obiettivi americani in medio oriente e a colpirli. L’Amministrazione Trump continua a ignorare questa collaborazione – a domanda diretta il segretario di stato Marco Rubio, prima di arrivare ieri al vertice del G7 in Francia, ha detto che la priorità di Putin è “la sua guerra”, come se i droni che hanno devastato le case e le vite degli ucraini non fossero un’evoluzione di quelli iraniani – e anzi normalizza la Russia, legittima la sua leadership e l’arricchisce con la sospensione delle sanzioni al petrolio russo fino all’11 aprile. Luna commenta orgogliosa alle emittenti del regime russo che la visita è andata molto bene; la deputata della Florida si sta specializzando nel settore dell’accoglienza: è stata lei a organizzare le ultime gite dei deputati dell’AfD tedesca, l’estrema destra che tanto piace ai trumpiani (ma che da ultimo non risponde agli inviti e si è raffreddata di fronte a tanto interventismo americano). L’obiettivo finale di questa operazione e dell’allineamento tra Washington e Mosca è sempre lo stesso: gli ingrati europei e i “mendicanti” ucraini, che oggi sono in realtà molto preziosi – e secondo alcune fonti, i generali del Pentagono stanno incontrando in queste stesse ore esperti militari ucraini, che sanno come si fa la guerra oggi – ma anche questa è una realtà che l’Amministrazione Trump ha scelto di ignorare.