Per impoverire il regime si passa per Hormuz. L’opzione marines

Uno dei vecchi motti dell'intelligence israeliana, usato per far capire che in medio oriente la strategia è soggetta ai dadi, quindi ai colpi di fortuna, e la pianificazione a lungo a termine è una virtù soppiantata dalla capacità veloce di adattamento al rischio, è: in Israele non si gioca a scacchi, si gioca a backgammon. Anche in Iran si gioca a backgammon, è una delle tante somiglianze fra i due paesi, e quando ieri il genero di Donald Trump, Jared Kushner, ha paragonato i piani di guerra della Repubblica islamica a quelli di un giocatore di backgammon alle ultime mosse prima della sconfitta, lo ha fatto perché spesso, prima di riconoscere la vittoria dell'avversario, nel backgammon si tenta il caos. La Repubblica islamica, ora che sa che Trump vuole negoziare, probabilmente non sente la sconfitta sul collo, vede l'apertura diplomatica come una delle vie di fuga non tanto per conquistare una vittoria vera – impossibile con la leadership decapitata, il programma nucleare neutralizzato se non fosse per le riserve di uranio arricchito al sessanta per cento, e l'arsenale missilistico ridotto pesantemente – ma per dichiararla e decretare che il regime è sopravvissuto. Anche il presidente americano vuole dichiarare “vittoria”, sa che la parola è pesante e che non basterà dire di aver ottenuto dagli iraniani un dono, come le “dieci grandi petroliere” in dimostrazione della serietà dei negoziati, né di aver ottenuto rassicurazioni sullo Stretto di Hormuz. Servirà qualcosa di definitivo, come a giugno dello scorso anno fu il bombardamento dell'impianto nucleare di Fordo per mettere fine alla Guerra dei dodici giorni. Trump vuole mettere fine alla guerra, ma non negoziando frettolosamente: come scrive Axios, al Pentagono si fanno piani per un “final colpo”, il colpo finale. Ieri il capo della Casa Bianca ha rilasciato molte dichiarazioni, la maggior parte confusa, messaggi confezionati per prendere tempo ora che si avvicina lo scadere dell'ultimatum. Mentre Trump parlava, era circondato dai suoi massimi collaboratori. C'erano il capo del Pentagono, Pete Hegseth, il segretario di stato e capo della Sicurezza nazionale, Marco Rubio, c'era anche l'inviato per il medio oriente, Steve Witkoff, tutte persone al corrente dello stato dei negoziati con gli iraniani. Trump ha detto che a Teheran conviene negoziare sul serio e che il dialogo è molto avanti, procede bene. Dall'Iran, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, uno dei sopravvissuti ai colpi degli israeliani, ha detto che non esiste ancora nessun negoziato e che gli americani usano gli abitanti dei paesi del Golfo come scudi umani. Le due parti si parlano, ma vogliono far sapere che non si sentono. Chi pronuncia poche parole è Israele, che attende la prossima fase della guerra, che si aprirà se falliranno i negoziati.