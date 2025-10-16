Israele non è debole. Sinwar e chi l’ha seguito lo pensavano, “la tomba che si è scavato da solo dovrebbe risolvere definitivamente la questione”, scrive Bret Stephens in un editoriale sul New York TImes

“Israele ha vinto la guerra”, ha scritto martedì in un editoriale sul New York Times Bret Stephens, perché Hamas ha confuso il rumore della democrazia con la sua debolezza. I terroristi credevano che il 7 ottobre sarebbe riuscito a distruggere Israele, “speravano di ispirare Hezbollah e l’Iran a unirsi alla battaglia con i loro attacchi su larga scala. E credevano che Israele fosse debole. La convinzione si rivelò errata e fatale”, ma non infondata, scrive Stephens, che ricorda le parole di Yahya Sinwar al suo dentista in carcere in Israele vent’anni fa: “Tra vent’anni anni, diventerai debole e ti attaccherò”. Sinwar e altri membri di Hamas vedevano in Israele un paese pronto a rilasciare più di 1.000 prigionieri palestinesi, tra cui lo stesso Sinwar, per il bene di un singolo ostaggio. Ma gli israeliani non si sono arresi di fronte alla sua carneficina, non si sono limitati a diverse settimane di combattimenti e non hanno rinunciato alla maggior parte dei loro obiettivi per liberare gli ostaggi”.

Per il giornalista, “gli israeliani si sono mobilitati e hanno vinto. Hanno cambiato le carte in tavola con Libano e Siria. Hanno umiliato e indebolito l’Iran, il cui regime, sta vacillando. Hanno recuperato gli ostaggi rimasti. Hanno ottenuto l’impegno dei paesi musulmani per una Gaza libera dal governo di Hamas”. E “malgrado proteste, editoriali ostili e inutili embarghi”, conservano “il sostegno a piena voce dell’unico governo straniero che conta: l’America”. L’attuale cessate il fuoco solleva difficili interrogativi su cosa accadrà in futuro, per israeliani, palestinesi e chiunque abbia investito nel loro futuro. Ma dovrebbe chiuderne uno decisivo: Israele non è debole. Sinwar e chi l’ha seguito lo pensavano, “la tomba che si è scavato da solo dovrebbe risolvere definitivamente la questione”.