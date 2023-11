Netanyahu vuole assumersi la responsabilità della sicurezza a Gaza

A un mese dall'attacco terroristico di Hamas, prosegue l'assedio della Striscia. "Non ci sarà un cessate il fuoco generale senza il rilascio dei nostri ostaggi", dice il premier israeliano. Ma dopo le pressioni di Biden potrebbero esserci piccole pause umanitarie

Il rullo del Foglio: tutto quello che è utile sapere – e niente di più – per capire cosa succede dopo l'attacco di Hamas a Israele





Prosegue l'assedio della Striscia. Secondo gli Stati Uniti le vittime sono "migliaia"

Prosegue l'assedio di Gaza. Le truppe israeliane, fanno sapere le Forze di difesa israeliane (Idf), hanno preso il controllo di una roccaforte di Hamas nel nord della Striscia e hanno localizzato missili e lanciatori anticarro, armi e materiali di intelligence.

L'Idf ha fatto sapere inoltre di aver ucciso Wael Asefa, comandante di uno dei battaglioni di Hamas, che avrebbe partecipato all'organizzazione dell'attacco del 7 ottobre. Nelle scorse ore Israele ha colpito Gaza anche attraverso le forze navali.

Intanto, secondo il ministero della Salute di Gaza, le vittime nella Striscia sarebbero oltre 10mila. Una stima che tuttavia il portavoce del Pentagono Pat Ryder mette in dubbio, limitandosi a parlare di "migliaia" di morti senza fornire per il momento un numero preciso.





Netanyahu: "Nessun cessate il fuoco senza il rilascio degli ostaggi. Israele avrà la responsabilità della sicurezza a Gaza"

"Non ci sarà un cessate il fuoco generale a Gaza senza il rilascio dei nostri ostaggi", ha detto Benyamin Netanyahu in un’intervista alla tv americana Abc. Il premier israeliano crede che questo "ostacolerebbe lo sforzo bellico, ostacolerebbe il nostro sforzo per liberare gli ostaggi perché l’unica cosa che funziona con questi criminali di Hamas è la pressione militare che stiamo esercitando".



Dopo le pressioni di Biden, con cui ieri il premier israeliano ha avuto un nuovo colloquio telefonico, Netanyahu ha aperto per la prima volta all’ipotesi di pause umanitarie. "Piccole pause - un’ora qui, un’ora là - le abbiamo già fatte. Verificheremo le circostanze al fine di consentire l’ingresso di beni umanitari o l'uscita dei nostri ostaggi, di singoli ostaggi", ha detto il premier.



Sugli sviluppi del conflitto, Netanyahu ha poi aggiunto che "per un periodo di tempo indefinito avremo la responsabilità complessiva della sicurezza a Gaza, perché abbiamo visto quello che è successo ora che non ce l’avevamo. Senza la responsabilità della sicurezza, abbiamo visto un insorgere del terrore a un livello che non avremmo potuto immaginare".



Leggi anche: dopo bibi Come si prepara Netanyahu alla fine della guerra Micol Flammini

Un mese dall'attacco di Hamas a Israele



Un mese fa, il 7 ottobre, Israele è stato colpito da un attacco terroristico compiuto da Hamas. Circa 1.400 le vittime tra gli israeliani, mentre oltre duecento persone sono state prese in ostaggio dai terroristi e portate a Gaza.

Da allora Israele ha provato a reagire. Non solo attraverso le forze militari che assediano la Striscia, ma anche al suo interno, come racconta Fabiana Magrì nel suo reportage.