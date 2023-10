A Gaza si aprono due corridoi umanitari. Israele: "Ucciso il comandante di Hamas che ci ha colpito"

L'esercito israeliano chiede ai civili di lasciare il nord della Striscia entro le 16. Hamas cerca di impedire l'esodo. Ritrovati i corpi di alcuni degli israeliani rapiti. Nuovi missili verso Israele colpiscono un kibbutz di Nirim

Nella Striscia di Gaza sono stati aperti due corridoi umanitari verso sud, dalle 10 alle 16 di oggi: sono circa 423 mila gli sfollati palestinesi in fuga, ma Hamas cerca di ostacolare l’esodo. L’Alto rappresentante per la politica estera della Ue Josep Borrell: "Evacuazione impossibile in questi tempi”. La Russia presenta alle Nazioni Unite un documento per chiedere l'"immediato cessate il fuoco".



Sono ripresi i lanci di razzi da Gaza sul sud di Israele. in particolare contro il kibbutz di Nirim. Intanto Israele afferma di aver colpito alcuni obiettivi di Hamas uccidendo Ali Kachi, il comandante che aveva guidato il massiccio attacco dei miliziani contro Israele una settimana fa. Nella notte, è stato ucciso anche Murad Abu Murad, il capo dell'aeronautica di Hamas. Sono stati ritrovati alcuni corpi degli israeliani rapiti nella Striscia. Dagli Usa arrivano i caccia F-15.

L'Idf rivendica l'uccisione del capo del commando degli attacchi contro Israele di sabato

L'esercito israeliano ha annunciato di aver eliminato a Gaza Ali Kachi, il comandante di Hamas che aveva guidato il massiccio attacco dei miliziani contro Israele una settimana fa. Nella notte è stato ucciso anche Murad Abu Murad, il capo dell'aeronautica di Hamas, accusato di aver avuto un ruolo importante nel dirigere i terroristi durante il massacro dello scorso fine settimana.



In Francia è allarme terrorismo: il Louvre chiude per motivi di sicurezza

Evacuato il museo del Louvre di Parigi, il più grande al mondo, eccezionalmente oggi a mezzogiorno "per ragioni di sicurezza", mentre la Francia è in allerta "d'emergenza" all'indomani dell'attacco islamista ad Arras. "Il Louvre ha ricevuto un messaggio scritto che segnalava un rischio per il museo e i suoi visitatori" e "abbiamo scelto di evacuarlo e chiuderlo per la giornata, mentre effettuiamo i controlli essenziali", ha detto all'Afp un portavoce.

Razzi da Gaza, quattro feriti nel kibbutz di Nirim, uno grave

Nuovi attacchi dalla Striscia verso le comunità israeliane a ridosso di Gaza, in particolare nel kibbuts di Nirim dove ci sono feriti.

Mosca chiede all'Onu il cessate il fuoco immediato a Gaza

La Russia ha presentato una risoluzione al Consiglio di sicurezza Onu in cui chiede il "cessate il fuoco immediato a Gaza". Lo riferisce la Tass.

L'esercito di Israele accusa Hamas: "Ostacola l'evacuazione da Gaza"

"Hamas sta ostacolando quanti dal nord di Gaza stanno cercando di spostarsi verso sud". A dirlo nel corso di una conferenza stampa il portavoce militare israeliano Richard Hecht. Per motivi di sicurezza, anche in vista delle prossime operazioni sul terreno, Hecht ha ribadito che i profughi palestinesi "devono passare a sud" del Wadi Gaza, nel centro della Striscia. Rispondendo alla domanda se per loro ci sia un limite di tempo, ha risposto: "Comprendiamo che la cosa richiede tempo, comprendiamo che è complessa. Ma siamo determinati a dare battaglia a Hamas".

Israele offre due itinerari sicuri per l’evacuazione nord Gaza

L'esercito israeliano ha offerto una nuova occasione ai palestinesi di abbandonare il nord della striscia di Gaza e di mettersi al riparo oltre il Wadi Gaza, a sud di Gaza City. Stamane il portavoce militare israeliano ha divulgato una cartina che indica loro due itinerari attraverso i quali potranno passare indenni, fra le 10:00 e le 16:00 locali, da Beit Hanun, a nord di Gaza, a Khan Yunes, nella zona centrale. "Se avete cura di voi e dei vostri cari - afferma il portavoce - raggiungete il sud secondo le istruzioni. Siate certi - aggiunge - che i leader di Hamas hanno già provveduto a se stessi e sono al riparo dagli attacchi".