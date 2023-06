Forse c'è Kyiv dietro al sabotaggio di Nord Stream: il ruolo dell'America e il dossier segreto

Tre mesi prima che alcuni sabotatori bombardassero il gasdotto Nord Stream, l’Amministrazione Biden aveva saputo da un suo alleato stretto che l’esercito ucraino stava pianificando un attacco segreto alla rete sottomarina, utilizzando una piccola squadra di sommozzatori che riportava direttamente al comandante in capo delle Forze armate ucraine. I dettagli del piano, che non erano mai stati raccontati prima d’ora, sono stati raccolti da un servizio di intelligence europeo e condivisi con la Cia nel giugno del 2022: forniscono alcune delle prove più specifiche che collegano il governo ucraino all’attacco nel Mar Baltico, che i funzionari statunitensi e occidentali hanno definito uno sfacciato e pericoloso atto di sabotaggio dell’infrastruttura energetica europea. Il report del servizio di intelligence europeo è stato condiviso sulla piattaforma Discord, presumibilmente da Jack Teixeira, che lavorava presso la Guardia nazionale aerea. Il Washington Post ne ha ottenuto una copia da uno degli amici della comunità online di Teixeira. Questo report si basava su informazioni ottenute da un individuo in Ucraina: non era stato possibile confermare immediatamente le informazioni della fonte, ma la Cia condivise il rapporto con la Germania e altri paesi europei lo scorso giugno, secondo quanto riferito da diversi funzionari che hanno familiarità con la questione e che hanno parlato in forma anonima.

