Ora che si è abituata all'autoritarismo di Erdogan, l'Ue non è pronta a un cambio di regime

Nessuna dichiarazione di sostegno a favore di uno dei due principali candidati, il presidente uscente e il suo avversario Kiliçdaroglu, in vista delle elezioni in Turchia. L'Unione non sembra avere un piano per affrontare i tre scenari che potrebbero aprirsi domenica

Bruxelles. L'Unione europea è rimasta rigorosamente in silenzio durante la campagna che sta portando la Turchia alle elezioni presidenziali e legislative di domenica. Nessuna dichiarazione di sostegno a favore di uno dei due principali candidati, il presidente uscente, Recep Tayyip Erdogan, e il suo avversario, Kemal Kiliçdaroglu, che i sondaggi danno leggermente in testa. Nessun commento sulle loro promesse elettorali. Nessun avvertimento su potenziali brogli o contestazioni. Sono state messe a tacere anche le critiche ordinarie a Erdogan per il suo veto all'adesione della Svezia alla Nato o il ruolo del suo paese come piattaforma per aggirare le sanzioni contro la Russia. Dopo il ventennio di Erdogan, la Turchia è a un bivio tra cambio di regime, approfondimento della deriva autoritaria e possibile crisi politico-istituzionale. Eppure l'Ue non sembra avere un piano per affrontare i tre scenari che potrebbero aprirsi domenica.