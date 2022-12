Asimmetrie di guerra. Nell'invasione russa dell'Ucraina non c'è nulla di equo

Lo scontro tra le parti non è proporzionato. Così Putin attacca gli ucraini con droni iraniani. Lo fa senza logica né cadenza. Prende di mira solo obiettivi civili. Ma anche il Nyt è caduto nella trappola della propaganda russa e ha parlato di entrambi i paesi come ostacoli alla pace

Dopo che Mosca ha detto che la resistenza ucraina è “insensata”, dopo che ha denunciato l’aggressione dell’occidente alla Russia che vuole portare alla sua “distruzione”, dopo che ha offerto false proposte di negoziato; dopo che persino il New York Times è inciampato nella propaganda russa e ha equiparato le posizioni “hard-line” della Russia e dell’Ucraina, ugualmente ostacoli alla pace; dopo tutto, l’esercito di Vladimir Putin ha scaricato droni e missili sulle principali città ucraine, in poche ore, ieri al risveglio. Ha colpito le infrastrutture dell’acqua e dell’elettricità, come fa ormai da tre mesi, alternando attacchi multipli ed enormi ad attacchi più piccoli ma comunque quotidiani: alcuni ucraini cercano una logica, una cadenza, la formula dei colpi russi, per prepararsi, ma non la trovano, e così s’infilano nei rifugi, riescono, contano i morti e i danni e i bottiglioni d’acqua rimasti e le candele.