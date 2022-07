Il sistema tedesco per dare armi a Kyiv non funziona e crea intoppi

Occorre superare il meccanismo dello "scambio ad anelli" per cui Berlino chiede ai paesi alleati che dispongono di armi made in Urss di fornirle agli ucraini in cambio di materiale più moderno made in Germany. Si valuta la consegna diretta di armi. Dubbi e fobie

Berlino. La presidente della commissione Difesa al Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmerman del Partito liberale (Fdp), ha sollecitato un “ripensamento” della politica tedesca di sostegno militare all’Ucraina. Strack-Zimmerman ha osservato che “lo scambio ad anelli ha senso ma non funziona”. L’esponente del partito più atlantista dei tre della maggioranza del cancelliere Olaf Scholz ha invitato il governo “ad avere il coraggio di ammetterlo” e a valutare “la consegna diretta di armi” a Kyiv. Lo scambio ad anelli (Ringtausch) è il meccanismo per cui la Germania invia armi all’Ucraina aggredita dalla Russia tenendosi però un passo indietro. Poiché i militari ucraini hanno più facilità a utilizzare il materiale bellico di produzione sovietica, i tedeschi hanno chiesto ai paesi alleati che dispongono di armi made in Urss di fornirle agli ucraini in cambio di materiale più moderno made in Germany.