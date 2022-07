Saied si prepara a sfasciare la primavera tunisina. Pesa sul voto il ricatto del grano

In Tunisia il referendum per cambiare la Costituzione non avrà bisogno di quorum. Il testo scritto direttamente dal presidente cancella la repubblica parlamentare e istituisce un regime presidenziale. La stagione della rivoluzione del 2011 può essere archiviata in poche ore

Sono le otto del mattino e in una Tunisi ancora semi vuota, dove qualche taxi circola malgrado la giornata di ferie in occasione della festa della Repubblica, i primi elettori escono dai seggi con l’inchiostro sull’indice. “Ho votato sì”, dice Essia, mostrandolo. “Qualcosa in questo paese dovrà pur cambiare, e sono pronta a sostenere qualsiasi misura necessaria pur di evitare che la nostra qualità della vita peggiori ulteriormente”. Infermiera in una clinica di un quartiere residenziale della capitale, Essia guadagna circa 900 dinari al mese, poco più di trecento euro. “Vivo ancora con i miei genitori, non posso permettermi un affitto, un mezzo di trasporto privato, un’uscita la sera”. Sul contenuto della costituzione che ha appena approvato, preferisce non esprimersi. Che da domani il paese si risvegli in una repubblica iper-presidenziale, è un rischio che è disposta a correre. “La democrazia devi potertela permettere. La riconquisteremo in futuro, prima dobbiamo mangiare. E poi, chi dice che la Tunisia di domani non sarà più democratica e giusta di quella di ieri?”, conclude, prendendosela con i partiti che da anni “hanno preso in ostaggio il paese”. Sopra di lei, un cartellone rosso simile a quelli che da settimane hanno sostituito i pannelli pubblicitari lungo le strade, recita: “il popolo sceglie”.