Il presidente tunisino Saied scioglie il Parlamento. Ora la crisi politica potrebbe riguardarci

In Tunisia il presidente Kais Saied ha sciolto il Parlamento con un atto di imperio che sancisce in modo ancora più netto la crisi politica del paese. Ieri, con una seduta via Zoom, i parlamentari avevano approvato una legge che bloccava le precedenti misure legislative imposte da Saied, come quella che concede al presidente di governare per decreti aggirando il Parlamento. Così Saied ha accusato i parlamentari di avere tentato un colpo di stato: ha usato il pugno di ferro e ha sciolto il Parlamento. L’Assemblea era già stata costretta a sospendere le attività lo scorso luglio, proprio perché Saied non voleva intralci.

