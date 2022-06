Un colpo alla tassonomia Ue: gas e nucleare non sono “verdi” (l'ambientalismo non c'entra)

Le commissioni Affari economici e Ambiente del Parlamento europeo hanno bocciato oggi la proposta della Commissione di inserire il gas e il nucleare nella tassonomia, la classificazione degli investimenti “verdi” necessari a realizzare gli obiettivi climatici. La decisione non è definitiva: la plenaria del Parlamento europeo si esprimerà in luglio. Ma costituisce comunque un duro colpo per Ursula von der Leyen, che pensava di aver trovato la formula magica dell’equilibrismo politico ed energetico per accontentare sia la Germania (paese antinucleare che ha puntato sul gas per la transizione) sia la Francia (paese nucleare che non ha bisogno del gas ma di soldi per vecchie e nuove centrali).

