Israele ci aiuterà con il gas. Bennett tra Draghi e Biden

Sui valori la posizione di Gerusalemme è ben salda in occidente, ma in questo momento il premier israeliano è impegnato a mediare tra i suoi in casa ed è preoccupato dalla minaccia iraniana

Il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, ha concluso la sua visita in Israele incontrando il premier Naftali Bennett. Bennett è a capo di una coalizione composita e tremolante, che lunedì ha festeggiato il suo primo anno di governo e ha già rischiato di venire giù più volte. La buona notizia è che Israele ha promesso che aiuterà l’Italia e l’Europa con il gas, nella colletta energetica che molti paesi dell’Unione stanno cercando di fare per sostituire il gas russo: ogni collaborazione è positiva e Israele è un partner affidabile. Draghi ha ringraziato il governo israeliano per il suo sforzo di mediazione durante la guerra in Ucraina e ha detto che l’Italia continua a lavorare perché si giunga quanto prima a un cessate il fuoco e a negoziati di pace. Israele anche è interessata alla pace, ma sebbene in tanti, a cominciare dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, vorrebbero darle un ruolo da mediatore, continua a rifiutarlo. Draghi ha parlato con Bennett anche del rischio di una catastrofe alimentare dovuta al blocco dei porti del mar Nero e della necessità di agire subito. Il premier israeliano era d’accordo, ma si trova legato in una posizione internazionale e nazionale che lo rende poco propenso ad agire.