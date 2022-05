Vincere non vuol dire umiliare. Buone mosse italiane

Nelle ultime settimane, diversi osservatori, molto desiderosi di scaricare sull’occidente le responsabilità del protrarsi della guerra, hanno cercato in tutti i modi di alimentare l’idea che nel conflitto in Ucraina vi sia una presunta divaricazione tra la linea degli Stati Uniti e quella dell’Europa. La tesi è grosso modo questa ed è una tesi alla luce della quale si possono capire meglio alcune cattive interpretazioni date alle parole di Zelensky, Macron e Stoltenberg: noi, europei, vogliamo difendere l’Ucraina senza umiliare Putin, e vogliamo sederci al tavolo con la Russia per lavorare a un cessate il fuoco immediato; loro, gli americani, vogliono difendere l’Ucraina per umiliare Putin e non accettano di costruire un dialogo con la Russia perché la guerra lunga è un problema per l’Europa ma non lo è certamente per l’America.

