L'Orbán che serve a Macron durante il semestre europeo

Prima dell’inizio della presidenza del semestre europeo, Emmanuel Macron aveva promesso che avrebbe visitato tutte e 27 le capitali dei paesi membri. Fino a ieri ne mancava una: Budapest. Non si è trattato però di una visita ufficiale, anzi, Macron era in Ungheria per partecipare a un incontro del gruppo di Visegrád, di cui fanno parte Polonia, Slovacchia, Repubblica ceca e la stessa Ungheria e l’incontro con il premier Viktor Orbán è stato a margine, quasi accidentale. Nulla di ufficiale, nulla di pomposo, nessuna intenzione di dare all’incontro il valore di un piccolo vertice. Macron aveva già detto durante la presentazione del semestre cosa pensa di Orbán, lo aveva definito un “avversario politico, ma un partner europeo” e la visita è stata un gioco di equilibrio difficile tra queste due definizioni, non sempre uscito bene. In presenza del premier ungherese, frettolosamente, Macron ha elencato tutti i temi per i quali non condivide la sua politica: erosione del pluralismo, condizione della giustizia, diritti Lgbt. Lo ha fatto con un tono imbarazzato, esordendo con uno accomodante “caro Viktor”. Ma Macron non era a Budapest soltanto per sottolineare la distanza tra lui e il suo avversario, ma anche per curare il rapporto tra lui e il suo partner europeo. Macron e Orbán hanno due visioni dell’Ue molto diverse, Macron è un europeista convinto, Orbán vuole un’Europa più fragile, ma ci sono questioni in cui i due vanno d’accordo e durante il semestre europeo per la Francia sarà utile avere l’Ungheria dalla sua parte.

