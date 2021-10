Le Pen alla corte di Orbán cerca una benedizione che arriva a metà

La visita di Marine Le Pen a Budapest non è stata come quella di Eric Zemmour, il suo possibile rivale nel campo sovranista francese, o come quella di sua nipote Marion Maréchal, che in sua zia vede un esempio da non seguire: lei, Marion, vuole arrivare ben più lontano. A Marine Le Pen a Budapest sono stati dati gli onori della leader. E’ stato steso il tappeto rosso, è stata ricevuta nell’ufficio di Orbán e non nella biblioteca nazionale, come Zemmour e Maréchal. E soprattutto le è stata offerta la foto sulla terrazza di Orbán, quella da cui si dice che si vede tutta l’Ungheria e su cui hanno posato capi di stato e di governo, ministri, leader di partito, come Matteo Salvini, con cui il premier ungherese condivide i suoi progetti europei.

