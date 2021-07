Il Green deal dell'Ue è ambizioso ma ha un punto debole

Bruxelles. Le inondazioni in Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, con il tragico bilancio di vite umane e devastazione, confermano la gravità dei cambiamenti climatici estremi. L’Unione europea ambisce a essere l’avanguardia della riduzione delle emissioni nella battaglia globale per cercare di contenere l’aumento della temperatura. Mercoledì Ursula von der Leyen ha presentato un pacchetto di misure legislative e fiscali destinate a trasformare in profondità lo stile di vita degli europei e il funzionamento dell’economia europea. Il giorno dopo, mentre il vicepresidente responsabile per il clima Frans Timmermans era in conferenza stampa per presentare le proposte legate al Green deal, duecento chilometri a ovest di Bruxelles era già iniziato il finimondo. Il cuore dell’Europa – la regione attorno ad Aquisgrana – finiva sott’acqua. Non è un avvertimento, ma la nuova realtà che va affrontata con serietà, senza cedere alla tentazione del terrorismo climatico.

