Il discorso della Regina e i progetti di normalità di BoJo

Senza la carrozza e senza l’abito da cerimonia, la regina Elisabetta si è presentata al Parlamento inglese per il suo “Queen’s Speech”, che inaugura l’anno parlamentare e serve al governo in carica per definire e annunciare le sue priorità. Ogni cosa era meno trionfale del solito a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, ma il tono più mesto si attagliava bene alla prima uscita pubblica della regina dai funerali del principe Filippo – ad accompagnarla c’erano Carlo e Camilla. Il fascino di questo rito, con la corona e la spada che viaggiano su auto separate e con il parlamentare che resta a Buckingham Palace fino a che la regina non torna a palazzo sana e salva (quest’anno è toccato al conservatore Marcus Jones), è rimasto intatto, almeno per quei nove minuti che è durato il discorso, poi sono iniziate le tradizionali polemiche tutte politiche, rito nel rito.