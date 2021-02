Prepararsi al voto in Germania

Vaccino “per tutti quelli che lo vorranno” entro il 21 settembre. È la data indicata dalla cancelliera Angela Merkel per la chiusura della campagna vaccinale in Germania. Il 18 febbraio risultava vaccinato per la prima volta il 3,71 per cento dei tedeschi, e per la seconda solo l’1,97. Eppure nella Repubblica federale la vita delle istituzioni va avanti. Il 26 settembre i tedeschi votano per rinnovare il Bundestag; da qui ad allora, però, i seggi elettorali apriranno molte altre volte. Si comincia il 14 marzo con il rinnovo dei parlamenti di Renania-Palatinato (4 milioni di abitanti, capitale Magonza) e Baden-Württemberg (11 milioni, Stoccarda). Il 6 giugno si vota in Sassonia-Anhalt e il 12 settembre ci sono le amministrative in Bassa Sassonia. Unica eccezione la piccola Turingia dove lo scorso gennaio, durante il picco delle morti da Covid-19, è stato deciso di rimandare le elezioni dal 25 aprile a fine settembre.

