L'idrossiclorochina contro il Covid non funziona, lo ammette pure Raoult

Quando su Cnews il filosofo liberale Raphaël Enthoven utilizzò il termine “ciarlatano” per qualificare il virologo marsigliese Didier Raoult, sostenitore accanito dell’idrossiclorochina come rimedio miracolo per curari i pazienti colpiti dal Covid-19, l’anchorman del giornalismo populista francese, Pascal Praud, lo guardò indignato. “Mi scusi ma ciarlatano mi sembra un po’ troppo”, disse Praud a Enthoven. Risposta: “Chiamo ciarlatano un tipo che pensa di essere un indovino, che a febbraio (2020, ndr) predice la fine di una pandemia, anche se non sa nulla di questa pandemia, che vende una molecola che non funziona, o se volete funziona come una pastiglia Valda, che disturba la ricerca e rifiuta il metodo scientifico. La sua è una negazione della scienza travestita da difesa della scienza. Crede di essere Dio, sventola i suoi diplomi per mostrare che ha ragione e fa della scienza una questione di sondaggi. Sì, è un ciarlatano”. Per i pro Raoult, Enthoven è un “filosofo venduto ai Big Pharma”. Ma in questi giorni molte cheerleaders del santone di Marsiglia si sono silenziate. Perché in una lettera pubblicata il 4 gennaio sul sito del National Center for Biotechnology, e resa nota nel weekend dalla stampa francese, è lo stesso Raoult assieme ai suoi collaboratori ad ammettere che il farmaco anti malaria non permette di ridurre il tasso di mortalità dei malati di coronavirus: conclusione a cui l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) era giunta nel maggio dello scorso anno, giustificando la sospensione immediata di tutti i test clinici in corso a base di idrossiclorochina.

