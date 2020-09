Il silenzio di Keir Starmer

“La stupidità cretina di tutta questa storia!”, dice l’eroe tragico della “Marcia di Radetzky” di Joseph Roth mentre si presenta al duello in cui pensa che rimarrà ucciso per difendere l’onore di sua moglie. Il giornalista Tom McTague ha citato questa esclamazione all’inizio di un suo articolo: si fanno giri immensi e siamo sempre qui, fermi alla “stupidità cretina del dilemma” della Brexit. Il Parlamento britannico deve votare una legge che rivede l’accordo siglato dal governo Johnson con l’Unione europea nel novembre dello scorso anno, ed è in corso l’ennesima guerra dentro al Partito conservatore sulla legittimità di questo ribaltamento. La novità rispetto al passato – oltre al fatto che il premier inglese ha mostrato che un patto per lui non è un patto nemmeno se è firmato, di tutte le stupidità cretine la più pericolosa – è il ruolo del Labour, cioè del partito d’opposizione. Ieri ai Comuni c’è stato il tradizionale scontro del mercoledì tra Boris Johnson e l’opposizione: il leader del Labour, Keir Starmer, è in isolamento perché in attesa dell’esito del test sul Covid, e al suo posto è andata la sua vice, Angela Rayner, che ha denunciato l’incompetenza del governo sulla gestione della pandemia, ma non ha quasi toccato il tema Brexit. E da giorni i giornali inglesi chiedono: perché questo Labour guidato da un anti Brexit come Starmer, non sta facendo alcuna battaglia contro l’ultima stupidità cretina? Sul Sunday Telegraph, Starmer ha scritto: “La divisione leave-remain è superata. Il paese deve e vuole andare oltre questo dibattito tormentato”.

